Трамп передал Путину письмо

МИД РФ подтвердил: в ЦАР убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченкою. СМИ сообщают, что они снимали фильм о частных военных компаниях.

Президент США назвал возможное вмешательство в РФ в его кампанию в 2016 году "абсолютной ложью" и попросил главу Минюста Сешнса остановить начатое в этой связи расследование.

В Хараре погиб как минимум один демонстрант. В результате выборов в Зимбабве, согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство в парламенте.

1 августа пройдена граница допустимого использования ресурсов. Если бы все жили так же, как в РФ, то нам понадобилось бы 3,3 планеты, подсчитали в Global Footprint Network.

В последние три года росло число немецких виз, выданных членам семей беженцев. Между тем вступил в силу закон, позволяющий привозить родственников мигрантам с ограниченным типом защиты.

Достоинство человека не утрачивается даже в результате совершения тягчайших преступлений, говорится в новой редакции катехизиса. Католическая церковь намерена решительно бороться за отмену смертной казни.

Члены так называемого Союза за ценности считают, что Меркель больше не должна выставлять свою кандидатуру на переизбрание главой ХДС.

Учреждение действовало в обход санкций ООН против Северной Кореи. Проведенная транзакция была связана с оружием массового уничтожения.

Американская компания решила закрыть бизнес на полуострове спустя четыре года после введения санкций.

По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма переводов выросла на полмиллиарда злотых.

В интернете появилось видео неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе.

Жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках Германии. Ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев.

Сооружения в море на границе с сектором Газа помешают проникнуть в Израиль военизированным формированиям палестинцев. Строительство завершится к концу года.

Согласно исследованию, средняя глобальная температура растет и уже примерно на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода. Между тем в ФРГ продолжается аномальная жара.

Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами, написал Трамп в микроблоге Twitter. Евросоюз ввел в действие меры для защиты компаний, которые могут попасть под санкции США против Ирана.

В Федеральной службе безопасности утверждают, что ключи для дешифровки не представляют "тайны переписки". Юристы Telegram уверены, что ФСБ пытается ввести внесудебный способ контроля за общением граждан.

Он отметил, что среди них - противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.

По словам сенатора, он был "удостоен чести" передать администрации Путина письмо от Трампа.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол во время визита в Москву передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей