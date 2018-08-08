08.08.2018
Трамп передал Путину письмо
Источник: Корреспондент.net
Сенатор-республиканец Рэнд Пол во время визита в Москву передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.
По словам сенатора, он был "удостоен чести" передать администрации Путина письмо от Трампа.
"В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия по разным вопросам", - написал Пол.
Он отметил, что среди них - противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.
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