Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 декабря, подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в 700 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ предусматривает выделение 4,6 млрд долларов европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия российской угрозе.

Также отдельной строкой предусматривается выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине.

Кроме того документ содержит пункты "об оценке потенциальных угроз со стороны России, в том числе злонамеренного влияния – дезинформации, пропаганды, кибератак, вмешательства в выборы, гибридной войны, которые несут угрозу не только интересам безопасности США, но и их союзников и партнеров в Европе".

Бюджетом предусмотрено выделение 58 млн долларов на разработку новой ракеты средней дальности "в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)".