Трамп подписал указ о санкциях против России

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 20 сентября.

Документ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся.

По информации пресс-службы Белого дома, речь идет о таких законах как Противодействие противникам Америки через санкции (CAATSA), Акт о поддержке свободы на Украине и ряде других.

В частности, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями CAATSA.

Конкретных лиц или организаций в указе не приводятся – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.