Трамп подтвердил намерение перенести посольство США в Иерусалим

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп заявил палестинскому и иорданскому лидерам во вторник, что намерен перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, что может вызвать международный скандал. Об этом сообщили представители обоих лидеров, сообщает Reuters.

Высокопоставленные должностные лица США заявили, что Трамп, скорее всего, в среду признает Иерусалим столицей Израиля.

В то же время он в очередной раз отложит еще на полгода перемещения посольства США из Тель-Авива. Ожидается, что Трамп прикажет своим помощникам немедленно начать планировать такой шаг. Однако официальные лица заявили, что окончательные решения еще не приняты.