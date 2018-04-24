Трамп подтвердил жесткий курс США в отношении Ирана

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп подтвердил жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана.Ирану ни за что нельзя позволить работать над созданием атомного оружия, заявил Трамп в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник, 24 апреля. Иран стоит за многими проблемами Ближнего Востока, считает глава Белого дома. Он призвал страны этого региона выделять больше средств на борьбу против терроризма, который, по словам американского президента, поддерживает Тегеран.

Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил очевидность того, что у Франции иная позиция по иранской ядерной программе. "Мы не наивны в том, что касается Ирана", - отметил французский президент. Он также заявил о готовности к новым переговорам о ядерной программе Ирана. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предложил Макрон.

Говоря о Ближнем Востоке, Трамп также заявил, что американские военнослужащие покинут Сирию "в относительно недалеком будущем". Вместе с тем он оговорил, что вывод американских войск произойдет только после того, как США завершат операцию против террористической группировки "Исламское государство".