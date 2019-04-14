Трамп пообещал каждому американцу доступ к 5G

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти твердо намерены предоставить своим гражданам свободный доступ к сетям 5G.



Доступность беспроводной связи последнего поколения, по его словам, улучшит качество жизни американцев.



"Где бы вы ни находились, вы будете иметь доступ к 5G. И это будет уже совсем другая жизнь. Она будет лучше, возможно, даже более счастливой, чем сейчас", – пообещал Трамп.