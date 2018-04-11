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11.04.2018

Трамп пообещал ударить по Сирии "умными" ракетами

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, отреагировал на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае удара Вашингтона по Сирии.

"Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал хозяин Белого дома в Twitter. Под "умными" ракетами американский лидер, по всей видимости, имел в виду самонаводящиеся вооружения нового поколения для нанесения точечных ударов.

"Не следует быть партнером этого убивающего газом животного, которое уничтожает собственный народ и наслаждается этим", - добавил Трамп, говоря о президенте Сирии Башаре Асаде. При этом он назвал отношения с Россией "худшими" за всю историю, "включая период холодной войны".

Вместе с тем американский лидер высказал мнение, что оснований для подобной напряженности нет. "России необходимо, чтобы мы оказали поддержку ее экономике. Это очень просто сделать. Нам нужно, чтобы все государства сотрудничали. Остановим гонку вооружений?", - спросил он. 

Заявления Москвы

Принадлежащий шиитской группировке "Хезболлах" телеканал Al Manar TV показал выступление Засыпкина в эфире вечером во вторник, 10 апреля. Российский дипломат напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, 13 марта заявившего, что Москва оставляет за собой право на ответ в случае удара Вашингтона по сирийской территории и при угрозе для российских военнослужащих.

При этом глава диппредставительства отметил, что подобных столкновений "необходимо избежать, поэтому мы готовы вести переговоры".

Позднее заявление российского посла прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не будет вступать в дискуссию по этому поводу. "Надеемся, что стороны будут избегать шагов", которые "ничем не спровоцированы" и "будут только усугублять ситуацию", отметил он.

Трамп пообещал быстрый ответ

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля он пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он.

 

 

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