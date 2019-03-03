03.03.2019
Трамп пообещал за два дня полностью победить ИГИЛ
Источник: Корреспондент.net
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает CNN.
Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".
По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он считает, что это слишком долго.
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