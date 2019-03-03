Трамп пообещал за два дня полностью победить ИГИЛ

Источник: Корреспондент.net

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает CNN.

Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он считает, что это слишком долго.