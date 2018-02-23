Трамп пошутил на счет своей лысины

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне пошутил про свою залысину на затылке.

Перед началом выступления Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его, и заявил, что ему нравится, "как говорит этот парень". После этого он повернулся и продемонстрировал зрителям плешь на затылке.

"Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь. Она не выглядит так уж плохо", — шутливо заявил Трамп.