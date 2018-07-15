Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз. Об этом сама Мэй рассказала в воскресенье, 15 июля, медиакорпорации Би-би-си. "Он сказал, что мне стоит обратиться в суд с иском против ЕС. Подать в суд на ЕС. Не вести переговоры, а подать в суд", - сказала Мэй. По ее словам, она решительно отказалась следовать совету Трампа, подчеркнув, что предпочитает продолжать с Брюсселем переговоры.