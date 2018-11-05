Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным 11 ноября в Париже
Источник: DW
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 11 ноября. "Я не уверен, будет ли у нас встреча в Париже. Вероятно, нет", - заявил Трамп на морской военной базе в штате Вашингтон в понедельник, 5 ноября, перед отправлением в поездку в рамках предвыборной кампании.
Трамп пригласил Путина в Вашингтон
23 октября помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил агентству "Интерфакс", что предварительная договоренность о встрече двух президентов в Париже 11 ноября была достигнута во время визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Планируется, что после торжественных мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны в Париже президенты проведут "нормальную двустороннюю встречу", заявил Ушаков.
Через несколько дней Болтон в ходе визита в Грузию сообщил, что Трамп официально пригласил Путина на встречу в верхах в Вашингтоне. Принял ли российский лидер приглашение, неизвестно. Ранее Путин и Трамп неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле они провели саммит в столице Финляндии Хельсинки, после которого критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.