24.08.2017
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп передал свои поздравления с Днем независимости Украины президенту Петру Порошенко.
Так, Трамп заявил, что США продолжат оставаться союзником Украины.
Кроме этого, он заверил, что Америка будет и дальше прилагать усилия для восстановления суверенитета Украины.
"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", – говорится в поздравлении.
Новости раздела
Украина
23.08.2017
В Броварах повесили карту Украины без Крыма
Глава отдела культуры горсовета подала в отставку.
Украина
23.08.2017
Как в Украине отметили День флага: фоторепортаж
По случаю праздника во многих городах страны прошли торжества.
Украина
23.08.2017
Киев: Летальное оружие Украине дала только Литва
Украина ожидает предоставление вооружения с первого дня российской агрессии.
Украина
23.08.2017
Порошенко анонсировал телефонную конференцию в "нормандском формате" во вторник вечером
В ходе переговоров будут обсуждать вопрос об объявлении режима прекращения огня с 1 сентября
Украина
22.08.2017
Порошенко пообещал выделить 30 млрд на строительство дорог
В прошлом году на это потратили 10 млрд грн.
Украина
22.08.2017
В Украине сокращается добыча угля
За семь месяцев года падение составило более 12%.
Украина
22.08.2017
Эксперты: В Украине снова активировался вирус
Новая волна распространения началась 22 августа.
Украина
21.08.2017
Минюст объяснил миллионные зарплаты сотрудников
Чиновники, которые получили по миллиону гривен, заработали их своим трудом, говорят в Минюсте.