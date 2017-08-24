Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп передал свои поздравления с Днем независимости Украины президенту Петру Порошенко.

Так, Трамп заявил, что США продолжат оставаться союзником Украины.

Кроме этого, он заверил, что Америка будет и дальше прилагать усилия для восстановления суверенитета Украины.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", – говорится в поздравлении.