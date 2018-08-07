Трамп предостерегает от экономических сделок с Ираном

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп предостерег другие государства и иностранные компании от поддержания экономических связей с Ираном. "Иранские санкции официально вступили в силу. Это самые чувствительные санкции из когда-либо введенных, а в ноябре они усилятся до следующего уровня. Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами", - написал Трамп во вторник, 7 августа, в микроблоге Twitter. По словам главы Белого дома, его действия направлены на достижение "мира во всем мире".

США во вторник вновь ввели штрафные меры в отношении Ирана. Они стали следствием одностороннего выхода Вашингтона из международной сделки с Тегераном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2015 году кроме США ее заключили с Ираном Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Вашингтон обвиняет Иран в разработке и распространении ядерного и других видов вооружений, поддержке террористически группировок и "злонамеренных действиях" Корпуса стражей исламской революции.

Суть американских санкций и контрмер ЕС

Нынешними санкциями запрещается продажа и поставка в Иран продукции и услуг, связанных с иранских автопромом, а также финансовые операции с риалом. 5 ноября Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. Таким образом США хотят принудить Иран к заключению нового соглашения по атомной программе.

ЕС добивается сохранения ядерного соглашения с Ираном. 7 августа Евросоюз ввел в действие меры для защиты европейских компаний, которые могут попасть под санкции США против Ирана. Распоряжение ЕС включает Иран в список стран и регионов, которые могут получать финансовую поддержку Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС. Брюссель также побуждает европейские компании игнорировать санкционные угрозы США и других стран, обещая им получение компенсаций в случае финансовых потерь от санкций.