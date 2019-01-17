Трамп представил новую стратегию ПРО США

Источник: Корреспондент.net

США разместят на территории Аляски еще 20 ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп, представляя в Пентагоне новую стратегию в области ПРО.

"Наша стратегия требует [размещения] 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране", - сообщил президент.

Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетами "и всегда будут первыми" в этой сфере.

"Мы сильно продвинулись в работе над гиперзвуковыми технологиями и над ракетами", - сказал он, выступая в Пентагоне.

Администрация США работает над тем, чтобы система ПРО была в состоянии защитить население от всех типов ракет, вне зависимости от того, откуда проводится их пуск, заявил Трамп.

"Мы должны быть в состоянии отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск", - сказал он.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты намерены уничтожать в случае необходимости ракеты потенциального противника до их запуска.

По его словам, новая доктрина ПРО излагает "всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных [мер] противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения наступательных ракет до запуска" таковых.