14.08.2017
Трамп прервал отпуск из-за военных вопросов
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и вернуться в Вашингтон. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.
По словам Трампа, в первую очередь нужно решить военные вопросы.
"Сегодня направляюсь в Вашингтон. Впереди много работы. Сосредоточусь главным образом на торговле и военных вопросах", – написал он.
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