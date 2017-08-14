Трамп прервал отпуск из-за военных вопросов

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и вернуться в Вашингтон. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

По словам Трампа, в первую очередь нужно решить военные вопросы.

"Сегодня направляюсь в Вашингтон. Впереди много работы. Сосредоточусь главным образом на торговле и военных вопросах", – написал он.