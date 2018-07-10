Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 июля, приземлился в Брюсселе, где он начинает турне по европейским странам, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в рамках визита американский лидер примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии.

На саммите Североатлантического альянса, который будет проходить 11-12 июля, страны-члены обсудят оборонный бюджет, борьбу с терроризмом, противостояние киберугрозам и другие вопросы.

Президент США оценил грядущий визит в Британию как "сложный" и отметил, что переговоры с Путиным могут пройти гораздо легче.

"В Великобритании однозначно (будет сложно)... там больше всего происходит", - отметил Трамп в Вашингтоне перед вылетом.

Напомним, после того, как американский лидер примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, он отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.