Трамп придумал новый слоган для телеканала CNN

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter снова атаковал телеканал CNN, на этот раз Трамп предложил телеканалу CNN сменить фирменный слоган.

"Слоган CNN - "CNN, самый правдивый новостной бренд". Все знают, что это ложь, и что, по сути, это обман американской общественности. Есть много других СМИ, гораздо более правдивых, чем CNN", - заявил Трамп.

В качестве нового слогана хозяин Белого дома предложил следующую фразу: "CNN, наименее правдивый новостной бренд".

Дональд Трамп неоднократно давал негативную оценку деятельности CNN. Так, в ноябре президент осудил телеканал после сообщений о том, что журналисты не придут на прием в Белом доме, организованный по случаю Рождества.

Как известно, на своей первой пресс-конференции 11 января Дональд Трамп поссорился с CNN, назвав телекомпанию "ужасной организацией", публикующий фейки.

Позже Трамп обвинил ведущие американские СМИ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - в распространении фейковых новостей и назвал их "врагами американского народа".

Также президент США неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в предвзятости и лжи.

Также Трамп назвал ведущих популярной телепрограммы на MSNBC "безумными" и "тупыми". Атаки Трампа на журналистов вызвали волну критики в политических кругах США.