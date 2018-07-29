Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу федерального правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат предложенный им законопроект об охране границ, который среди прочего предполагает строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом глава Белого дома написал в воскресенье, 29 июля, в Twitter.

"Я буду готов парализовать работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, включающую строительство стены. Мы должны отказаться от розыгрыша виз, политики поимки и освобождения (нелегальных мигрантов. - Ред.) и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах. Надо, чтобы к нам в страну приезжали великие люди", - отметил он.

Политика "нулевой толерантности"

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В 2018 году США объявили принцип "нулевой толерантности" в отношении нелегальных мигрантов. В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. По его словам, Мехико абсолютно не препятствует пересечению мигрантами южных границ страны и их дальнейшему попаданию в США.