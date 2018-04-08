Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте. Соответствующее сообщение в воскресенье, 8 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку "зверя" Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины", - написал Трамп.

Также он добавил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.

"Если бы президент Обама пересек красную линию, которую сам же и провел, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад уже был бы частью истории", - заявил Трамп.

Ранее в Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия.