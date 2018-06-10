Трамп прилетел в Сингапур на встречу с Ыном

Источник: Корреспондент.net

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре в 8.21 вечера по местному времени. Президент летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7.

"Сейчас: президент Соединенных Штатов прибывает в Сингапур для участия в историческом саммите", - сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт в Twitter.