10.06.2018
Трамп прилетел в Сингапур на встречу с Ыном
Источник: Корреспондент.net
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре в 8.21 вечера по местному времени. Президент летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7.
"Сейчас: президент Соединенных Штатов прибывает в Сингапур для участия в историческом саммите", - сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт в Twitter.
С Трампом в Сингапур прилетел также государственный секретарь США Майк Помпео.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше американского президента.
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