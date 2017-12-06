Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы", – заявил американский лидер.

Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент США назвал признание Иерусалима израильской столицей "абсолютно правильным шагом".