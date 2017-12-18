Трамп признал Россию главной угрозой

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Россия инвестирует в новые военные мощности, включая ядерное оружие, которое остается самой значимой существующей угрозой США", — сказано в документе.

Отмечается, что из-за амбиций России создается нестабильная обстановка в Евразии, где может возникнуть конфликт.

В стратегии также утверждается, что Россия подрывает демократию через СМИ.

"Сегодня такие игроки, как Китай и Россия, используют информационные технологии, чтобы подорвать законность демократии. Наши противники нацелены на СМИ, политические процессы, финансирование соцсетей, получение персональных данных", — говорится в тексте стратегии.

В документе также содержится призыв к американцам объединиться, чтобы "защитить наш образ жизни".