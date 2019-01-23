Трамп признали Гуайдо президентом Венесуэлы

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", - говорится в письменном заявлении Трампа.

"Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле", - добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.

Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности "режим Мадуро" за любые "угрозы народу Венесуэлы".

Также Канада признала главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо новым президентом страны. Об этом сообщил чиновник канадского правительства, передает Reuters.