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19.07.2018

Трамп призвал реализовать "распространение ядерного оружия"

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 июля, написал на своей странице в Twitter, что он совместно с Владимиром Путиным намерен начать внедрение многих вещей, о которых они говорили на саммите в Хельсинки, в том числе и "распространение ядерного оружия".

Изначально Трамп отметил, что российско-американский саммит стал "большим успехом". Затем он заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным, чтобы "начать воплощать в жизнь многие вещи", которые они обсуждали, "включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем востоке, Северную Корею и другое".

Опять оговорка

Вероятно, Дональд Трамп имел в виду "ядерное нераспространение", поскольку именно об опасности ядерного оружия он говорил на пресс-конференции в Хельсинки, однако забыл написать префикс "non-" ("не").

После финского саммита с Путиным Дональд Трамп подвергся резкой критике на родине. По завершении встречи глава Белого дома заявил, что российский президент был "очень силен" в своих опровержениях вмешательства в выборы и "истина находится где-то посередине". Однако позже он заявил, что "оговорился" и пропустил частицу "не", когда говорил, что не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в президентские выборы в США.

 

 

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