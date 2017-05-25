Трамп призвал сосредоточиться на угрозах из России

Источник: КорреспонденТ.net

Американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО нужно сфокусироваться терроризме, миграции и угрозах из России.

Об этом он сказал в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО", - подчеркнул Трамп.

Президент США отметил, что из-за беспокойства по поводу безопасности он "очень-очень прямо" говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и членами альянса о выполнении ими своих финансовых обязательств и справедливых взносах в военно-политический блок.