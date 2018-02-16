16.02.2018
Трамп прокомментировал обвинения США против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года
Источник: Українські новини
Президент США Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Росией нет, так как Москва начала антиамериканскую кампанию еще в 2014 году. Об этом он написал в Twitter.
"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего объявления баллотироваться на пост президента",- отметил он.
Трамп добавил, что вмешательство россиян никак не повлияло на исход американских выборов.
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