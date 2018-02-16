Трамп прокомментировал обвинения США против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Росией нет, так как Москва начала антиамериканскую кампанию еще в 2014 году. Об этом он написал в Twitter.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до моего объявления баллотироваться на пост президента",- отметил он.

Трамп добавил, что вмешательство россиян никак не повлияло на исход американских выборов.