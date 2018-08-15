Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета по РФ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта об оборонном бюджете страны, которые касаются России и аннексированного Крыма. Об этом в среду, 15 августа, сообщает USA Today.

После подписания Трамп заявил, что "очень гордится своей выдающейся ролью в этом", однако через несколько часов в письменном заявлении глава Белого дома критически высказался о четырех из восьми положениях закона, которые касаются РФ. В частности ему не понравилась норма, запрещающая финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также запрет военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении РФ, содержащих требование к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Договора об открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

В общем Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента в международной политике.

Трамп говорит, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Наличие такого заявления может значить, что Трамп не будет воплощать положения, которые, по его мнению, являются противоречивыми с конституционной точки зрения, отмечает издание.

Как отмечается, подобные заявления президента США во время подписания являются привычной практикой в случаях утверждения масштабных законов, которым предшествовали сложные переговоры.

Предостережения Трампа вызвали критику американских законодателей. Так, сенатор Боб Менендес из Демократической партии заявил: "Это заявление вызывает обеспокоенность, ведь президент опять показывает миру, что ему нельзя доверять, когда идет речь о соблюдении обязательств США и превалировании наших интересов над его личными".

Менендес отметил то, что это положение имело целью законодательно закрепить позицию США относительно Крыма.