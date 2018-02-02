Трамп разрешил опубликовать секретный документ о ФБР

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать секретный документ, в котором говорится о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Об этом сообщил Трамп в пятницу, 2 февраля, в Белом доме. "Происходящее в нашей стране - это позор", - прокомментировал Трамп обвинения, выдвинутые в этом докладе. Вскоре после этого документ был опубликован Конгрессом США.

Президент США принял это решение, несмотря на серьезные возражения министерства юстиции и руководства ФБР. Они хотели предотвратить обнародование этого доклада, указывая на то, что он, с одной стороны, содержит строго секретную информацию, а с другой – игнорирует важные сведения.

Меморандум подготовил глава комитета по разведке нижней палаты Конгресса США, республиканец Девин Нуньес. В четырехстраничном докладе утверждается, что ФБР получило разрешение суда для слежки за общением Картера Пейджа с представителями России. Пейдж был советником Трампа во время президентской кампании. В частности, в документе говорится, что выявленные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году. Речь идет, в частности, об использовании сотрудниками разведки так называемой программы слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

Демократы в Конгрессе США критикуют доклад Нуньеса как искаженный и политически мотивированный. По их мнению, цель публикации этого документа - дискредитировать работу спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который изучает подозрения в том, что команда Трампа в ходе президентской кампании поддерживала нелегальные контакты с представителями РФ, а сам Трамп, став президентом, пытался помешать расследованию. В настоящее время Мюллер ведет подготовку к допросу президента Трампа по этим обвинениям.