Трамп решил запретить импортную сталь, Европа в ответ готова запретить виски и джинсы

Источник: Українські новини

1 марта президент США Дональд Трамп объявил, что намерен ввести запретительные пошлины на импортную сталь (25%) и алюминий (10%). По мнению Трампа, это позволит стимулировать внутреннее производство и создаст рабочие места.

Через неделю Евросоюз официально объявил, что составляет ответный список для запретительных пошлин, в который войдет не только сталь, но и товары народного потребления - в том числе виски, джинсы и мотоциклы. При этом в Европе призвали США отказаться от начала торговой войны.