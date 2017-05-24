Трамп: РФ должна отвечать за действия на Донбассе
Источник: КорреспонденТ.net
24.05.2017
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе, а также выполнить минские договоренности.
Об этом он сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, говорится на сайте Белого Дома.
"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения России выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - сказано в сообщении.
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