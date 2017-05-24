Трамп: РФ должна отвечать за действия на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе, а также выполнить минские договоренности.

Об этом он сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, говорится на сайте Белого Дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения России выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - сказано в сообщении.