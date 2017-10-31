31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отпраздновали Хеллоуин в Белом доме. Чета не стала нарушать установленную многолетнюю традицию, передает Business Insider.
Празднование проходило на лужайке у резиденции в Вашингтоне. Дональд Трамп и Мелания раздали подарки детям, пришедшим в образах скелетов, персонажей "Звездных войн", динозавров и других существ.
Сам же Белый дом был украшен в честь праздника искусственной паутиной с пауками и летучими мышами. Также, вблизи здания были расставлены гигантские тыквы с вырезанными на них лицами предыдущих президентов США.
Ни президент, ни его супруга, не были облачены в честь Хеллоуина в тематические костюмы.
Новости раздела
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
Мир
30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм, сказал протоиерей.
Мир
30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Композиция собрала почти четверть миллиона просмотров за три дня.
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
Мир
30.10.2017
NASA сделало плейлист самых жутких звуков космоса
В плейлисте есть звуки спутников Сатурна, "хрип" Юпитера и другие "завывающие" планеты.
Мир
29.10.2017
Киберспорт стал одним из самых быстрорастущих бизнесов в мире
Объем киберспортивного рынка достиг $892 млн.
Мир
29.10.2017
ЦРУ: Гитлер пережил войну и бежал в Колумбию
Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера.
Мир
28.10.2017
Глава Пентагона: Любая атака КНДР будет разбита
Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею о серьезном военном ответе в случае нападения.
Мир
28.10.2017
Мадрид назначил главу правительства Каталонии
Новая руководительница будет работать до избрания нового парламента региона и назначения нового правительства.