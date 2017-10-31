Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания отпраздновали Хеллоуин в Белом доме. Чета не стала нарушать установленную многолетнюю традицию, передает Business Insider.

Празднование проходило на лужайке у резиденции в Вашингтоне. Дональд Трамп и Мелания раздали подарки детям, пришедшим в образах скелетов, персонажей "Звездных войн", динозавров и других существ.

Сам же Белый дом был украшен в честь праздника искусственной паутиной с пауками и летучими мышами. Также, вблизи здания были расставлены гигантские тыквы с вырезанными на них лицами предыдущих президентов США.

Ни президент, ни его супруга, не были облачены в честь Хеллоуина в тематические костюмы.