Трамп считает справедливыми новые пошлины США

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон должен вводить пошлины против торгующих в Штатах стран, так как только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25, 50 или даже 100 процентов, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!" − подчеркнул Трамп.