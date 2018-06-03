03.06.2018
Трамп считает справедливыми новые пошлины США
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон должен вводить пошлины против торгующих в Штатах стран, так как только таким образом можно добиться справедливой торговли на равных условиях. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25, 50 или даже 100 процентов, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!" − подчеркнул Трамп.
Новости раздела
Мир
02.06.2018
Президент Эстонии требует называть ситуацию в Донбассе войной
По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".
Мир
02.06.2018
Новое правительство Каталонии приведено к присяге
Жоаким Торра вступил в должность главы Каталонии. Новое правительство автономного региона нацелено на независимость в форме республики и призывает Мадрид к диалогу.
Мир
02.06.2018
Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова
На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков других городов в разных странах мира.
Мир
02.06.2018
Эстония потратит на защиту границы с Россией 188 млн евро
Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Россией обойдутся в 188 млн евро до 2026 года. Эстония планирует начать работы в 2019 году.
Мир
02.06.2018
НАТО не намерена создавать спецподразделения оперативного развертывания
В НАТО обсуждают меры повышения операционной готовности сил альянса. Однако речь не идет о создании специальных подразделений оперативного развертывания.
Мир
01.06.2018
В Тбилиси возобновилась акция протеста "против несправедливости"
Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Мир
01.06.2018
Песни Нобелевского лауреата Боба Дилана зазвучали на украинском языке
Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.
Мир
01.06.2018
Суд в Германии частично отклонил иск против "Северного потока-2"
Судьи решили не приостанавливать строительство газопровода "Северного потока-2" у побережья Германии. Решение по иску экологов суд примет в ходе его рассмотрения по существу.
Мир
01.06.2018
СМИ узнали содержание письма Ким Чен Ына Трампу
По данным СМИ, в письме выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече, но нет никакой конкретики.
Мир
31.05.2018
Госсекретарь США и экс-глава разведки КНДР встретились для подготовки саммита
Ким Ён Чхоль - самый высокопоставленный северокорейский функционер, который посетил Соединенные Штаты за минувшие 18 лет.
Мир
31.05.2018
ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США
ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США
Мир
30.05.2018
Закон о контрсанкциях одобрен в Совете Федерации
Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия. Путин сможет запретить сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также принимать "иные меры".
Мир
30.05.2018
Суд отказал удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины
Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины.
Мир
30.05.2018
РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Наряду с Северным потоком-2 в России готовы сохранить транзит газа через территорию Украины.
Мир
30.05.2018
Лавров и Помпео поговорили об Украине и Сирии
Главы внешнеполитических ведомств США и России также обсудили нормализацию взаимодействия между странами.
Мир
29.05.2018
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Мир
29.05.2018
Саакашвили пытается добиться санкций против Порошенко
Экс-президент Грузии ведет переговоры с нидерландскими политиками относительно введения персональных санкций против президента Украины, главы МВД, генпрокурора и руководства БПП.
Мир
29.05.2018
Штайнмайер назвал главные угрозы будущему Украины
Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности.
Мир
28.05.2018
ЕС продлил на год санкции в отношении властей Сирии
К санкциям относятся эмбарго на поставки нефти, запрет на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии на территории ЕС. Продлены также индивидуальные меры против сирийских политиков.
Мир
28.05.2018
Суд в Москве заочно арестовал украинского нардепа
В России против депутата Верховной Рады от Народного фронта Антона Геращенко возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.
Мир
28.05.2018
США решили не вводить новые санкции против КНДР
Соединенные Штаты были готовы объявить о новых санкциях против КНДР уже во вторник, 29 мая, однако отказались от таких мер на неопределенный срок.
Мир
28.05.2018
В НАТО отреагировали на конфликт Венгрии и Украины
Йенс Столтенберг заявляет, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках.
Мир
28.05.2018
Во Львове полностью сгорела маршрутка
Водитель сначала сам пытался потушить пожар. Однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус.
Мир
28.05.2018
Президенты призвали Польшу и Украину к единению
Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский подписали совместное заявление.
Мир
27.05.2018
В Испании прошли массовые протесты против корриды
Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.
Мир
27.05.2018
Юрист Трампа счел назначение спецпрокурора по РФ незаконным
По словам Рудольфа Джулиани, следствие по делу о возможных связях Трампа с Кремлем никогда "не должно было быть начато".
Мир
27.05.2018
В Италии провалилась попытка сформировать правительство
Кандидат на пост премьера Италии Конте вернул мандат президенту Серджо Маттарелле.
Мир
27.05.2018
Делегация США прибыла в Северную Корею - СМИ
Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.
Мир
26.05.2018
В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев
В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Беженцы зачастую подвергаются там пыткам и издевательствам.
Мир
26.05.2018
Ирландцы проголосовали за легализацию абортов
За отмену запрета на аборты высказались 66 процентов участников референдума в Ирландии. За легализацию прерывания беременности проголосовали в основном молодые люди.
Мир
26.05.2018
Во Франции прошли демонстрации противников реформ Макрона
По мнению демонстрантов, французский президент проводит политику в пользу состоятельных граждан. В акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек.
Мир
26.05.2018
РФ подписала договор о прокладке "Турецкого потока" до границ ЕС
Строящаяся нитка газопровода "Турецкого потока" предназначена для энергоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.
Мир
26.05.2018
В ОБСЕ осудили санкции против РИА Новости-Украина
Власти страны не должны применять подобные меры против иностранных средств массовой информации, отметили в организации.
Мир
26.05.2018
Морган Фримен отверг обвинения в домогательствах
80-летний голливудский актер Морган Фримен отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин.
Мир
26.05.2018
США начали подготовку встречи Трампа и Ким Чен Ына
В Белом доме сообщили, что в Сингапур отправляется команда дипломатов для подготовки саммита США и КНДР.
Мир
25.05.2018
Разыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом фаната ЛЧ пробраться в Украину
В отношении данного иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола
Мир
25.05.2018
Вышла официальная песня ЧМ-2018: ее исполняют Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи
Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года
Мир
25.05.2018
Еврокомиссия предложила посредничество по "Северному потоку-2"
Брюссель желает помочь России и Украине заключить соглашение о газовом транзите через украинскую территорию после 2019 года. Украина опасается лишиться миллиардных платежей за транзит.
Мир
25.05.2018
Путин и Макрон призвали к порядку в международных отношениях
Нарушение правил стало нормой, заявил президент России на Петербургском экономическом форуме. Его французский коллега призвал Россию к "коллективной игре", опирающейся на "ценности доверия".
Мир
25.05.2018
Меган Маркл получила собственный герб
Хранителем Меган Маркл, герцогини Сассекской, стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом.
Мир
25.05.2018
Пора переосмыслить санкции против россиян - Лагард
Глава МВФ не понимает цель этих санкций - направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги.
Мир
24.05.2018
Президент Венесуэлы Мадуро принес присягу на новый срок
Николас Мадуро был переизбран на выборах 20 мая. Главный оппозиционный блок, однако, бойкотировал голосование, и многие страны Латинской Америки не признали итогов выборов.
Мир
24.05.2018
Сроки строительства "Северного потока-2" остаются в силе
Компания Nord Stream не собирается менять планы на фоне попыток сорвать строительство нового газопровода. В компании уверены, что прокладка газопровода начнется, как и запланировано, в 2018 году.
Мир
24.05.2018
США перебрасывают через ФРГ тысячи танков в страны Балтии и Польшу
Через восточные регионы ФРГ в направлении стран Балтии и Польши движутся две колонны американской военной техники. Переброска осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость".
Мир
24.05.2018
Моргана Фримана обвиняют в сексуальных домогательствах
Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.
Мир
24.05.2018
У Трампа объяснили отмену саммита с КНДР
Стороны не сумели провести подготовительные работы между двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита.
Мир
23.05.2018
Скончался американский писатель Филип Рот
Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.