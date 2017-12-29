Трамп: Следствие докажет мою невиновность

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Трамп прокомментировал работу специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года. По его словам, расследование по этому делу продолжается, однако он надеется, что оно завершится справедливо.

"Там не было сговора (с Россией, - ред.), но я думаю, что он (Мюллер, - ред.) будет честным", - подчеркнул американский руководитель.

При этом Трамп отметил, что не знает, сколько еще времени понадобится для того, чтобы завершить расследование по этому делу.