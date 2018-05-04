04.05.2018
Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном
Источник: DW
Время и место проведения саммита лидеров США и Северной Кореи определены, о деталях будет объявлено позже, заявил в пятницу, 4 мая, американский президент Дональд Трамп. По данным Белого дома, встреча может состояться в ближайшие недели. Вашингтон добивается от КНДР отказа от ядерного оружия.
"У нас обстоятельные переговоры с Северной Кореей, уже произошли подвижки в отношении (американских. – Ред.) заложников. Я думаю, вскоре мы увидим позитивные изменения", - заявил Трамп журналистам. При этом американские власти ссылаются на сообщения в СМИ, что трое граждан США, в последние годы арестованные в КНДР, перемещены из лагерей в отель, расположенный неподалеку от Пхеньяна. В США ожидают, что их могут освободить перед саммитом в качестве жеста доброй воли.
На текущей неделе Трамп называл в качестве возможных мест встречи демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, а также Сингапур.
Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что сокращение американского военного присутствия в Южной Корее не является одной из тем переговоров.
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