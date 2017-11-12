Трамп: Стараюсь стать другом Ким Чен Ыну

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трамп предположил, что может подружиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

"Почему Ким Чен Ын хочет оскорбить меня, называя "старым", в то время как я ни разу не называл его "маленьким и толстым"? Я так стараюсь стать его другом – возможно, это когда-нибудь случится!" – отметил Трамп.

В ретвитах к записи президента США пользователи предположили, что его аккаунт взломали.