Трамп угрожает мигрантам американскими войсками

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп заявил о мобилизации американских войск в связи с тем, что с юга на границе с Мексикой в США приближается караван мигрантов.

По его словам, военные не пропустят на территорию США ни одного незаконного мигранта.

"Мы не пропустим в США эти колонны, в которые входят преступники и члены банд. Наша граница неприкосновенна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад", - заявил Трамп.