Трамп уйдет в первый отпуск с начала президентства

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 августа, отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Ожидается, что "расширенный отдых" Трампа продлится 17 дней. Этот отпуск станет для него первым, с тех пор как он был избран президентом США.

По информации агентства, пока Трамп будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и кондиционирования, которая проработала без замены 27 лет.