03.08.2017
Трамп уйдет в первый отпуск с начала президентства
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 августа, отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси.
Ожидается, что "расширенный отдых" Трампа продлится 17 дней. Этот отпуск станет для него первым, с тех пор как он был избран президентом США.
По информации агентства, пока Трамп будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и кондиционирования, которая проработала без замены 27 лет.
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