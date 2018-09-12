Трамп утвердил санкции за вмешательство в выборы
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп в среду, 12 сентября, подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы.
Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.
Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.
Вместе с тем издание The Hill уточняет, что санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.
Указ также обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.