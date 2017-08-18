Трамп уволил советника по стратегическим вопросам

Источник: КорреспонденТ.net

Белый дом подтвердил отставку советника Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

"Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон согласились, что сегодня будет последний день Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении.