Трамп ужесточил риторику в адрес Ирана после угроз Роухани

Источник: DW

Американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на заявления президента Ирана Хасана Роухани, предупредившего, что возможный конфликт Вашингтона с Ираном будет "матерью всех войн". Соответствующий комментарий глава Белого дома оставил в понедельник, 23 июля, в своем микроблоге в Twitter.

"Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями. Мы - уже не та страна, которая могла бы быть объектом безумных заявлений, связанных с насилием и смертью. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

Берлин призывает к сдержанности и диалогу

Роухани, выступая 22 июля перед иранскими дипломатами, заочно обратился к Трампу в ответ на планы Вашингтона убедить союзников до начала ноября полностью отказаться от закупки нефти из Ирана. Президент Исламской Республики предостерег американскую администрацию от игр с огнем, предупредив, что в противном случае Соединенным Штатам придется горько пожалеть о последствиях.

Жесткую риторику Трампа поддержал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. В свою очередь в германском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны отказаться от эскалации напряжения: "Мы делаем ставку на переговоры и диалог и призываем все стороны, включая Иран, к сдержанности и риторической разрядке". Военные угрозы никогда "не способствуют" урегулированию ситуации, предупредил представитель МИД Германии.

Спор из-за нефти

Тегеран ранее объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив.

Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти, в частности, Бахрейн, Катар и Кувейт могут транспортировать нефть только через него, так как других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.