Трамп во время встречи с Путиным обсудит конфликты в Украине и Сирии

Источник: Українські новини

16 июля президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Трамп заявил, что на встрече поднимет тему вмешательства России в выборы США в 2016 году. Трамп также заявил, что во время встречи 16 июля он обсудит конфликты в Сирии и Украине и другие проблемы международного характера.

"Я буду говорить с ним обо всем", - сказал Дональд Трамп. - Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах ... мы не хотим, чтобы кто-нибудь вмешивался в выборы", - заверил президент США.

Отвечая на вопрос, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, Трамп отметил: "Увидим". Подобный ответ он дал, когда его спросили, отменит ли США санкции против России. "Мы увидим, что сделает Россия", - сказал Трамп.