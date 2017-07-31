31.07.2017
Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ
Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный конгрессом законопроект об усилении санкций против России. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс в Twitter.
"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", - написал Пенс.
Также Пенс прокомментировал недавнее решение России выслать американских дипломатов.
"Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", - отметил Пенс.
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