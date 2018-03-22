Трамп ввел пошлины на импорт из Китая на $60 млрд

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт товаров из Китая.

В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "на примерно $60 млрд" в год.

Президент США отметил, что эти меры "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тысяч заводов".

Трамп повторил обвинения в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний в адрес КНР. Он сказал: "Я считаю их друзьями", но при этом выразил сожаление, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.

"ЕС и Южная Корея тоже ведут нечестную торговлю", – добавил он.

Теперь Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Ожидаемый объем товаров под пошлинами ($60 млрд) – более 10% импорта США из Китая. Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на $30 млрд, но он настаивал на более жестком подходе.