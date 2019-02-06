Трамп выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка

Источник: Корреспондент.net

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мальпас может стать президентом Всемирного банка. Его кандидатуру выдвинул американский лидер Дональд Трамп.



Мальпас является сторонником Трампа. Он обещает проводить нацеленные на рост реформы во Всемирном банке.



Эксперты считают чиновника идеальным кандидатом с точки зрения баланса политической и финансовой части карьерного резюме, а также лояльности к нынешнему американскому руководству.



Примечательно, но во время работы Мальпаса в инвестбанке Bear Stearns финучреждение потерпело крах во время финансового кризиса 2008 года.

