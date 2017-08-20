Трамп выступит с обращением к народу и военным США

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп вечером 21 августа выступит с обращением к военнослужащим и народу США по ситуации в Афганистане и Южной Азии, информировал Белый дом.

"Президент Трамп обратится к военнослужащим и народу США в понедельник в 21.00 (04.00 вторника по Киеву)", − говорится в заявлении.

По данным администрации американского лидера, он сделает объявление по "вовлеченности (США) в ситуации в Афганистане и Южной Азии".