Трамп: Я никогда не работал на Россию

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию о расследовании ФБР о его возможных прямых связях с российским правительством, заявив, что "никогда не работал на Россию".

"Я никогда не работал на Россию, и вы знаете ответ на это лучше, чем кто-либо", - заверил Трамп в беседе с журналистами у Белого дома.

При этом озвученную ранее в СМИ информацию о возможных прямых связях с Россией он назвал "большим обманом" и "мистификацией".

Ранее влиятельное американское издание The New York Times разместило публикацию о контрразведывательном расследовании ФБР о возможных прямых связях Трампа с россиянами после того, как он уволил главу Бюро Джеймса Коми. До этого не было сведений об этом расследовании в США.

Также сообщалось, что ведущий телеканала Fox News спросил президента США Дональда Трампа, работал ли он когда-то на Россию, но президент не дал однозначного ответа.