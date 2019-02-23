Трамп заблокирует решение Конгресса о режиме ЧП

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп пообещал воспользоваться правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"Наложу ли я вето? 100 процентов", - сказал Трамп.

Отмечается, что в случае введения режима ЧП, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства.

Накануне сообщалось, что демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют подать резолюцию, нацеленную на блокирование объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на юго-западной границе.