Трамп заключил с саудитами сделку по оружию

Источник: КорреспонденТ.net

США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter в субботу, 20 мая.

"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую сделку по поставке вооружения за всю историю США, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более 109,7 млрд долл.", – написал Спайсер.

По данным агентства Reuters, в рамках сделки Саудовская Аравия купит 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму 6 млрд долларов.

Также Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, считают в Госдепартамент.

США являются главным поставщиком Саудовской Аравии в части военных нужд. В последние годы Штаты поставляли Саудовской Аравии разнообразную технику и оборудование от истребителей F-15 до систем командования и контроля стоимостью десятки миллиардов долларов.