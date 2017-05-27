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Трамп закрыл Меркель на групповом фото лидеров G7

Источник: Українські новини

27.05.2017

Президент США Дональд Трамп снова попал в курьезную ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он закрыл ее во время групповой фотосессии лидеров стран G7 после встречи в Италии.

Видео появилось на ЮтубТВ.

На нем видно, как Трамп занимает место в центре, из-за чего Меркель на групповом снимке почти не видно.

 

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