Трамп заложил $500 млн в бюджет на борьбу с РФ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $500 млн на помощь союзникам в противостоянии "злонамеренному влиянию" России.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", – говорится в документе.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.

Также средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению Белого дома, Кремль пытается использовать в своих целях. Речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

"Бюджет способствует укреплению боеготовности, ставя в приоритет стратегическое соперничество с Китаем и Россией", – отметил Трамп в проекте бюджета.

Общий объем расходов в бюджете США – $4,74 трлн. Доходы бюджета указаны на уровне $3,64 трлн. Таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн.